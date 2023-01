Deutsches Textilmuseum Krefeld Vom Luxus der Seide - oder wie Krefeld zu Wohlstand kam

Am 5. November wird „Prestigesache – Bürgerlicher Kleiderluxus im 18. Jahrhundert“ eröffnet, eine Ausstellung, die bis Mai 2024 laufen soll. Es geht um seidene Kleidung des 18. Jahrhunderts und die Selbstinszenierung ihrer Träger. Als Luxusartikel waren Seidenprodukte im 18. Jahrhundert sehr begehrt und exklusiv. Im Laufe des Jahrhunderts ermöglichten textiltechnologische Erfindungen, der gesteigerte Asienhandel sowie die Ausweitung von Mischgeweben die Produktion und den Handel größerer Mengen an Seidengeweben, die in ihren einfacheren Ausführungen nun für fast alle Bevölkerungsschichten erschwinglich wurden. Gut erhaltene Originale zeigen den modischen Wandel seidener Gewebe. Und auch Porträts von Mitgliedern Krefelder Seidenverleger-Familien zeigen, was en vogue war.