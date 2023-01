Musikschule Krefeld Musikalischer Spaziergang durch die Geschichte

Darüber hinaus arbeitet die Musikschule an Konzepten, die Stationen der Stadtgeschichte mit Musik der Zeit in Verbindung bringen, präsentiert in verschiedenen Konzertformaten und einem „musikalisch historischen Stadtspaziergang“. Das Musiktheater der Musikschule arbeitet an einer neuen Produktion mit lokalem Bezug. Aufführungen sind geplant für den Herbst.