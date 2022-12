Neuerscheinung aus Krefeld Habibas Flucht - nicht nur ein Weihnachtsmärchen

Habibas Welt ist in Ordnung. Sie ist glücklich, wenn sie bei Oma und Opa auf dem Land mit den Tieren spielen kann. Dort gibt es auch genug, um sich satt zu essen. In der Stadt, in der sie lebt, ist das nicht mehr so. In Damaskus ist der Krieg zu spüren. Nach einem Besuch bei den Großeltern ändert sich das Leben radikal. Bei der Heimkehr ist die Wohnung von Habibas Familie von Bomben zerstört. Die Eltern beschließen, das Land zu verlassen. Es beginnt eine monatelange Reise ins Ungewisse, getragen von der Hoffnung auf ein neues Zuhause in einem friedlichen Land und dem Satz, den Habibas Eltern wie ein Mantra begleitet: „Hauptsache wir bleiben zusammen“.