Krefelder Hingucker des Jahres 2022 Laserspiele im Museum

Corona schwebt auch in diesem Jahr noch bedrohlich über den Kreativen des Kulturlebens. Doch die nutzen neue Formate – viel an der frischen Luft. Es gibt viel zu sehen, hören und entdecken. Auch an ungewohnten Orten. Die Niederrheinischen Sinfoniker musizieren am Rheinufer, der Schlachtgarten holt neben Bands auch die Literatur auf die Bühne, die etablierten Reihen und Veranstaltungen laufen endlich wieder an, und es gibt spannende Projekt aus dem Kulturförderfonds der Stadt. Die „Neuen“ haben erste Zeichen gesetzt: Boris Burandt im Museum Burg Linn und Christoph Roos als Schauspieldirektor. In der Kultur bewegt sich vieles.