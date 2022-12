Hätten Sie es gewusst? Krefelds berühmteste Töchter und Söhne

Krefeld · Krefeld feiert 2023 sein 650-jähriges Bestehen. Es gibt in der Stadtgeschichte viele herausragende Gestalten – die Liste reicht bis in die Gegenwart, in der vermutlich der aus Hüls stammende Schauspieler Jannis Niewöhner der jüngste und bekannteste Krefelder Deutschlands sein dürfte. Wir stellen einige der bekanntesten Krefelder vor, die auch hier geboren sind.