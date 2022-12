Seltene Ehrung in Krefeld Diamantener Meisterbrief für Handwebmeister Oehms

Oehms, 1935 in Trier geboren, absolvierte zunächst eine Lehre als Kaufmann. Aber: „Der Bürostuhl war nichts für mich“, so Oehms. Der Webstuhl faszinierte ihn. 1953 begann er eine Handweberlehre auf Burg Arras an der Mosel. 1956 kam er nach Krefeld und arbeitete in der Krawattenfirma und Handweberei Sugora, später bei „Kleinod“ und „Meister-Krawatten“. An der Werkkunstschule unterrichtete er von 1965 bis 1971 im Handweben.