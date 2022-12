Hätten Sie es gewusst? Diese bekannten Persönlichkeiten sind in Krefeld geboren

Joseph Beuys, 1921 in Krefeld geboren, hat Kunstgeschichte geschrieben. Aufgewachsen ist er in Kleve. Seinen Durchbruch erlebte er seit Anfang der 60er Jahre, als er seinen erweiterten Kunstbegriff zu entwickeln begann und mit Kunstaktionen weltweit Aufmerksamkeit erregte, etwa 1974 in New York, wo er sich für drei Tage mit einem Koyoten in einem Raum aufhielt. Die Stadt Krefeld erwarb einige Werke von Beuys, aus denen er seine Regalinstallation „Barraque D‘Dull Odde“ (19961 - 1967), 1984 ergänzt durch einen zweiten Raum.