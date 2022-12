Abschiedsfeier in der Gesamtschule Oppum in Krefeld Chef des Schulamts wird Bürgermeister am Bodensee

Jürgen Maas, Leiter des Fachbereichs Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst in Krefeld, ist mit einer Feier in der Gesamtschule Oppum an der Schmiedestraße offiziell verabschiedet worden. Maas verlässt die Stadtverwaltung zum 31. Dezember, um das Amt des Bürgermeisters von Gaienhofen am Bodensee anzutreten. Im November war er mit dort klarer Mehrheit gewählt worden. Die Gemeinde mit etwas mehr als 3300 Einwohnern liegt in Baden-Württemberg am Bodensee.