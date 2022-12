Krefelder Unternehmen macht sich fit für neue EU-Norm Henkelhausen rüstet Schwermaschine für den Gleisbau um

Das Unternehmen Schweerbau GmbH & Co. KG mit seinen rund 700 Mitarbeitern ist Spezialist für Gleisbau und Schienenbearbeitung. Die fast 100 Jahre alte Firma betreibt deutschlandweit Niederlassungen und arbeitet europaweit auf Großbaustellen. Und dort wird zunehmend ein neuer Standard gefordert – das Einhalten der Abgasstufe V. Hand in Hand geht vieles besser, und so standen die Experten des Neumotorenvertriebs von Henkelhausen in Krefeld und der Niederlassung Wunstorf in regem Austausch, als es um die Remotorisierung einer Gleisbaumaschine der Schweerbau GmbH in Stadthagen bei Hannover ging: Der Motor der Schwermaschine wurde ausgetauscht, da er nicht die erforderliche EU-Norm erfüllte.