Im Porsche durch Krefeld Krefelder FDP-Chef Heitmann in der ZDF „heute-show“ mit Thema Tempo 30

PR-Coup für FDP-Fraktionschef Joachim Heitmann: Er ist mit dem Thema Tempo 30 in der ZDF-Heute-Show gelandet. In einem Beitrag, der nicht im ZDF, sondern nur via Facebook und YouTube ausgestrahlt wird, nimmt sich Ralf Kabelka als Außenreporter in einem Porsche Cayenne des Themas an. Die Spielhandlung: Kabelka gibt den empörten Porsche-Fan (Anspielung auf FDP-Chef Christian Lindner), der in „Krefeld, einer Stadt am Rande des Wahnsinns“, die unter anderem von der FDP gestützte Tempo-30-Regelung für die ganze Stadt aufs Korn nimmt. „Tatsächlich will man hier Tempo 30 einführen und uns Porsche-Hengsten das Leben zur Hölle machen“, schimpft Kabelka. „Und wer hatte die irrsinnige Idee? Joachim Heitmann.“ Der steigt dann zu Kabelka ins Auto, und man muss sagen, er schlägt sich wacker.