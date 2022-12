Exklusiv-Interview in der Dionysiuskirche Was der Dionysius-Turmhahn über Krefeld weiß

Die Innenstadtkirche St. Dionysius bekommt einen neuen Turmhahn. Der Hahn wurde am Sonntag, 13. November, feierlich geweiht und wird bis Anfang Januar in der Kirche aus der Nähe zu sehen sein. Dann wird er am 6. Januar auf der Spitze der Kirche montiert. Wir nutzten die Zeit, in der er noch unter und nicht über uns weilt, für ein Gespräch und wollten von ihm wissen, ob er oben auf dem Kirchturm mit Einsamkeit oder Trübsinn zu kämpfen und was er uns sonst zu sagen hat.