Ausstellung im Museum Burg Linn Ein sarmatischer Spiegel aus Gellep

Von sehr weit her muss der Mensch gekommen sein, der im Grab, das von Archäologen die laufende Nummer 4607 bekam, begraben worden ist. Er gehörte höchst wahrscheinlich zu den Sarmaten, einem Nomadenvolk iranischer Herkunft, das ursprünglich in Russland ansässig war. Renate Pirling, die in diesem Jahr verstorbene ehemalige Leiterin des Museums Burg Linn, beschreibt in ihrem Buch „Gräber erzählen Geschichten“, dass einzelne Stämme der Sarmaten in der Zeit um Christi Geburt weit nach Westen vorgedrungen sind, „wo ihnen die römische Grenzbefestigung Einhalt geboten hatte“. Die Geschichte des unbekannten Sarmaten ist Teil in der Ausstellung „Heimat in der Fremde – Gelduba im Weltreich der Römer“, die bis zum 23. Januar im Archäologischen Museum in Linn zu sehen ist.