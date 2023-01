Stadtarchiv Krefeld Wie Krefeld den Kriegen trotzte

Das historische Gedächtnis der Stadt ist das Stadtarchiv. Es gibt drei Ausstellungen zu speziellen Themen. Im Rathausfoyer ist ab 2. März „Aufbruch und Wiederaufbau“ zu sehen. Das von der Euregio Rhein-Maas-Nord geförderte Projekt der Stichting PeelMaas-Niers wurde mit verschiedenen Partnern (Archive, Museen) aus Nijmegen, Kleve, Venray, Geldern, Straelen, Wachtendonk, Venlo, Kempen, Mönchengladbach und Krefeld realisiert. Es geht um Darstellung und Vergleich des Wiederaufbaus und seiner Auswirkungen in den genannten Städten nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie gingen die Verwaltungen den Wiederaufbau städtebaulich an? Welche Ideen spielten eine Rolle? Knüpfte man an bestehende Strukturen und Baustile an oder suchte man neue Lösungen? Wie ging man mit der urbanen Vergangenheit um? Wie verlief der Wiederaufbau? Warum sehen unsere Städte heute so aus wie sie aussehen?