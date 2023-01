Kunstmuseen Krefeld Kunst und Design aus der Seidenstadt

Das Stadtjubiläum fällt zusammen mit einem Jubiläum an den Kunstmuseen: Vor 100 Jahren wurde der bedeutendste Bestand angewandter Kunst der Sammlung angekauft, das Deutsche Museum für Kunst in Handel und Gewerbe. Es wurde ab 1909 vom Hagener Sammler Karl Ernst Osthaus, Gründer des Museum Folkwang, aufgebaut und entstand in enger Kooperation mit dem Deutschen Werkbund. Das Deutsche Museum für Kunst in Handel und Gewerbe war überaus innovativ angelegt: Es war ein mobiles Museum, das auf Reisen ging; zum anderen konstituierte sich erstmalig eine Designsammlung, die sich allein auf die aktuelle Produktion der Zeit konzentrierte. Zur mehrere tausend Werke umfassenden Sammlung gehören Glas, Keramik, Silber und Porzellan, Plakatkunst, Buchgestaltung und Grafikdesign. Dazu wird das umfangreiche Konvolut erstmals umfassend aufgearbeitet. Die Ausstellung nähert sich dem bedeutenden Bestand aus zeitgenössischer Perspektive und mit aktuellen Fragestellungen. Sie thematisiert einen historischen Moment in der Stadtgeschichte, der die enge Verbindung zwischen Kunst, Design, Handwerk, Industrie und Museum vergegenwärtigt. Außerdem sind Sammlungsräume mit Krefelder Schwerpunkten geplant.