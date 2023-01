Mediothek Krefeld Diner en Blanc und Herbstleuchten auf dem Theaterplatz

Die Mediothek orientiert sich mit ihrem Programm eng an der Jahreszeiten-Struktur des Stadtjubiläums: Zum Motto „Genuss“ ist im Frühjahr ein „Diner en blanc“ in der Mediothek geplant, um gleichzeitig den 15. Geburtstag des Gebäudes zu begehen. Am Festival-Sommer beteiligt sich die Mediothek mit einem 24-Stunden-Lese-Marathon im Theater am 12. August.