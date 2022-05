Performance in Krefeld : Geheimnisvolles „Orakel“ lauert in der Mediothek

Geheimnisvolles „Orakel“ lauert in der Mediothek

Performance in Krefeld

Krefeld Lili M. Rampre und Emanuele Soavi haben eine begehbare Installation mit Tanzelementen kreiert. Es geht um die digitale Welt und um Perspektiven.

„Orakel“ heißt eine begehbare Installation, die bis Samstag in der Mediothek zu sehen ist. Sie schickt die Besucher auf eine sinnliche Entdeckungsreise. Das Orakel – unsichtbarer Protagonist der Installation und Verbindung zwischen der alten, analogen und der neuen, digitalen Zeit – führt in sieben Stationen durch die Ausstellung. Zwischen Bücherregalen, Lesesesseln und Arbeitsplätzen fügt es sich unauffällig in den Ort ein und nutzt eine Livebewegungsperformance, Ton- und Filmaufnahmen, die auch die Betrachter ins Bild holen.