Krefeld am 15. Mai : Beim Internationalen Museumstag ist viel los

Ein Hauch historische Unterwäsche im Textilmuseum DTM. Foto: Petra Diederichs

Krefeld Eintritt frei und unterhaltsame Präsentationen rund um die Kunst: Am Sonntag ist Internationaler Museumstag. Was dann in den Krefelder Museen passiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

(ped) Es ist so etwas wie ein Feiertag der Kunst. Am Sonntag, 15. Mai, ist der Internationale Museumstag. Überall auf der Welt stehen Ausstellungen und Programme rund um die Kunst im Mittelpunkt. Auch in Krefeld lockt nicht nur freier Eintritt an diesem Tag in die Museen. Es wird auch viel geboten. Ein Überblick.

Deutsches Textilmuseum, Andreasmarkt 8: Eine Performance und eine Interaktion zwischen Künstlerin und Publikum bereichern hier die Ausstellung „The Rustle of Touch – Ein Hauch“ von Ellen Korth. Um 12 Uhr und um 13.20 Uhr tritt die Tänzerin Emma Hanekroot auf. Sie bewegt sich zwischen den Kunstwerken. Gitarrist Bastian Vogel begleitet sie mit leisen Klängen. Unterstützt von Ellen Korth und den Zuschauern nehmen die Klänge zu, der Tanz wird schneller und das Publikum einbezogen in die Aktion.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, ein Gespräch mit der Künstlerin zu führen. Die Einladung richtet sich auch an Besucher, die aus der Ukraine stammen und für die Übersetzungshilfe angeboten wird. Das Museum zeigt bis Donnerstag, 19. Juni, die Ausstellung „The Rustle of Touch. Ein Hauch“. Eine Installation der niederländischen Künstlerin Ellen Korth wird verknüpft mit ausgewählten Objekten aus dem Museumsbestand. Korth präsentiert auf feinsinnige Weise einzelne Wäscheteile, die sie quasi zu ihren Modellen macht. Sie lichtet die intime Bekleidung ab und zeigt sie als luftige und durchscheinende Einzelobjekte.

Archäologisches Museum Burg Linn, Rheinbabenstraße: Tanzen, Römer-Spiele, Fußball, Musik von Klassik bis Rock, E-Sport, Theater und Führungen – das sind nur einige der Programmpunkte von 10 bis 17 Uhr bei „Crossover Burg Linn. Sport trifft Kultur“. Erstmals seit der Anerkennung als Welterbestätte „Niedergermanischer Limes“ werden Führungen am Kastellareal in Krefeld-Gellep angeboten. Der ehemalige Museumsleiter und Archäologe Christoph Reichmann führt um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr über das Gelände. Pro Führung können 30 Personen teilnehmen, einige Plätze sind noch frei.

In der Sonderausstellung „Heimat in der Fremde – Gelduba im Weltreich der Römer“ zeigt sich Gelduba – Kastell, Vicus und Handelszentrum – als Knotenpunkt antiker Handelsrouten und erzählt von Mobilität und Migration inner- und außerhalb des Römischen Reiches. Zu sehen sind archäologische Funde aus Krefeld-Gellep zu den Themen Mobilität und Migration im Römischen Reich. Erstmalig ausgestellte Objekte, wie das reich ausgestattete Grab mit Pentagondodekaeder, oder neue Forschungsergebnisse zu orientalischen Architektureinflüssen erlauben einen faszinierenden neuen Blickwinkel auf die Rolle Krefeld-Gelleps innerhalb des multikulturellen römischen Imperiums. Für Kinder, Familien und Kleingruppen wurde ein großes Brettspiel entwickelt, das spielerisch durch die Ausstellung leitet.

Krefelder Kunstmuseen: Im Kaiser-Wilhelm-Museum am Joseph-Beuys-Platz ist nicht nur das neu erworbene Blaue Zimmer von Helmuth Macke aufgebaut. Der Kinetikkünstler Julio Le Parc spielt hier mit den Gewohnheiten des Sehens. Seine Bilder und Lichtskulpturen täuschen den Betrachter und lassen ihn mit der Kunst agieren.

In den Häusern Esters und Lange, Wilhelmshofallee 91-97, treten die Werke des gebürtigen Argentiniers Le Parc in Dialog mit den Lichtobjekten des Krefelder Künstlers Adolf Luther. Die Ausstellung wird am Sonntag eröffnet.

Haus der Seidenkultur, Luisenstraße 15: „Schillernde Perlen am seidenen Faden“ heißt die neue Ausstellung mit Perlenstickereien von Margarete Schumacher. Von 11 bis 18 Uhr kann die Ausstellung besichtigt werden. Es werden Rundgänge angeboten, Besucher können eine neue digitale Führung per Tablet ausprobieren. Ein Avatar erklärt, was man wissen möchte.