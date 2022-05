Klimaschutz in Krefeld : Photovoltaik-Pflicht für Käufer von städtischen Grundstücken

Klimaschutz in Krefeld

Krefeld Wer ein Grundstück der Stadt kauft und darauf baut, muss eine Photovoltaikanlage anbringen. Der Stadtrat sieht dies als Schritt in Richtung Klimaneutralität in Krefeld.

Für bestimmte Bauvorhaben in Krefeld gilt ab sofort eine Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage (PV). Das hat der Stadtrat entschieden. Wer ein städtisches Grundstück kauft und darauf zu Wohn- oder Gewerbezwecken baut, muss eine Photovoltaikanlage auf oder am Gebäude installieren. Eingeschlossen sind bei dieser Regelung auch Entwicklungsträger, die ein Grundstück von der Stadt erwerben.

In der vorherigen Ratssitzung im März hatte die Politik bereits entschieden, dass bei Bauprojekten in Verbindung mit städtebaulichen Verträgen eine Verpflichtung zur Installation einer PV-Anlage besteht. „Ich freue mich über den Entschluss des Stadtrates, weil er dafür sorgt, dass mehr Strom in Krefeld vor Ort erzeugt wird, und zwar klimafreundlich mit Sonnenenergie“, sagt Umweltdezernentin Sabine Lauxen.