Crossover in Krefeld : Rund 3000 Besucher auf Burg Linn

Crossover in Krefeld

Nicht nur Laufen stand beim Crossover Burg Linn im Mittelpunkt, auch verschiedene Mitmachangebote zogen die Besucher an. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Besucher und Veranstalter waren bei Crossover Burg Linn hochzufrieden. 150 Läuferinnen und Läufer waren bei den verschiedenen Rennen am Start.

Strahlender Sonnenschein bei Temperaturen knapp unter 30 Grad: Die Bedingungen für Crossover Burg Linn hätten kaum besser sein können. „Es ist wirklich den ganzen Tag sehr gut besucht. Schon zum Beginn um 10 Uhr war es wirklich voll, und ich denke, wir werdem am Ende rund 3000 Besucher haben“, zieht Jens Sattler, Geschäftsführer des Stadtsportbundes und damit Mitveranstalter, schon am Nachmittag Bilanz.

Dabei kommen nicht nur die Läufer bei den Wettbewerben auf ihre Kosten, auch andere Besucher haben Spaß. So wie Marcel Hoppe, der sich im Bogenschießen probiert. „Das macht schon Spaß. Ich habe es das erste Mal gemacht, und die Anleitung ist gut. So ist es gar nicht so schwer“, sagt der Krefelder, der mit Frau und Kind auf der Burg ist. Gleich nebenan ist Lian Volpe mit Feuereifer bei den Ritterwettkämpfen dabei und mit Holzschwert und Lanze beschäftigt. „Das macht Spaß, und ich habe viele Punkte gesammelt“, sagt er stolz.