Großes Engagement der Bürger aus Krefeld : Koordinierungskreis Forstwald hilft Ukraine-Flüchtlingen

Krefeld Eine Nutzung der angrenzenden Sportanlagen sowie das Aufstellen von Toren oder Tischtennisplatten sowie die Einbeziehung des vorhandenen Areals werden geprüft.

Rund 40 freiwillige Helfer in der Flüchtlingsunterkunft in Forstwald haben an einer Informationsveranstaltung der Flüchtlingskoordination von Stadt und Malteser teilgenommen. „Wir freuen uns sehr, dass das Engagement der Menschen so groß ist. Mit dieser Auftaktveranstaltung rufen wir den Koordinierungskreis Forstwald ins Leben“, sagt Flüchtlingskoordinatorin Doris Schlimnat.