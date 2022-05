Kripo ermittelt : Waldbrand am Hülser Berg in Krefeld

Waldbrand am Hülser Berg in Krefeld

Krefeld Spaziergänger entdeckten starken Rauch am Hülser Berg in Krefeld und verständigten die Feuerwehr. Auf einer Fläche von mehr als 200 Quadratmetern brannten Unterholz und Bäume.

Zahlreiche Notrufe erreichten die Leitstelle der Feuerwehr am Sonntagvormittag. In einem Waldstück am Hülser Berg brannte es. Umgehend machten sich Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Hüls auf den Weg. Die Feuerwehr konnte den Brandherd in einem Waldstück zwischen Flünnertzdyk und Langen Dyk ausmachen.