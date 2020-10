Gisela Klaer erneut als Bürgermeisterin für Krefeld nominiert : SPD komplettiert Fraktionsvorstand

Krefeld „Unsere Stärke war in den vergangenen Jahren stets die Geschlossenheit und ein starker Zusammenhalt. Diesen Kurs möchte ich auch mit der neuen Fraktion zum Wohle Krefelds fortsetzen“, erklärt Fraktionsvorsitzender Benedikt Winzen.

Die SPD-Ratsfraktion hat nach der Kommunalwahl ihren neuen Fraktionsvorstand bestimmt. Benedikt Winzen war in seinem Amt als Vorsitzender der SPD-Fraktion schon im September bestätigt worden. Stella Rütten, Ratsfrau für den Wahlkreis Hardenbergplatz und Vorsitzende der Jungsozialisten in der Seidenstadt, und Ina Spanier-Oppermann, Landtagsabgeordnete und Ratsfrau im Wahlkreis Fischeln, wurden als neue stellvertretende Fraktionsvorsitzende gewählt. Jürgen Hengst, Uerdinger Bezirksvorsteher und in der auslaufenden Ratsperiode bereits stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wurde in diesem Amt bestätigt.

Stella Rütten, Ina Spanier-Oppermann und Jürgen Hengst dankten den Fraktionsmitgliedern für das Vertrauen und betonten, dass sie sich auf eine konstruktive und offene Zusammenarbeit mit der Fraktion freuen. Als ehrenamtliche Bürgermeisterin, die in der konstituierenden Ratssitzung am 3. November gewählt werden soll, hat die SPD-Fraktion die bisherige Bürgermeisterin Gisela Klaer erneut nominiert. Klaer hatte sich in der zurückliegenden Ratsperiode bereits nicht nur unter anderem als sozialpolitische Sprecherin ihrer Fraktion in unterschiedlichen Ratsausschüssen mit ihrem Fachwissen und ihrer kommunalpolitischen Erfahrung eingebracht, sondern auch als Bürgermeisterin unzählige Repräsentationsaufgaben für die Stadt wahrgenommen. Sie wird dem Fraktionsvorstand ebenso wie die drei stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Oberbürgermeister Frank Meyer angehören. „Ich bin froh, dass wir ein sehr fähiges Team für die kommende Zeit aufgestellt haben. Für die anspruchsvollen Aufgaben hat die Fraktion ein gutes und geeintes Führungsteam zusammengestellt, das auch genau unsere gesunde Mischung aus jüngeren und arrivierten Kräften widerspiegelt. Unsere Stärke war in den vergangenen Jahren stets die Geschlossenheit und ein starker Zusammenhalt. Diesen Kurs möchte ich auch mit der neuen Fraktion zum Wohle Krefelds fortsetzen“, erklärt Fraktionschef Winzen gegenüber unserer Redaktion.