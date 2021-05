Bürger können Vorschläge machen : SPD Hünxe sammelt Anregungen für Spielplätze

Die Bereisung der Sportstätten und Spielplätze in der Gemeinde steht an. Foto: Zehrfeld

Hünxe Für Politik und Verwaltung in Hünxe steht wieder die Bereisung der Gemeinde an. Gute Ideen der Bürger sollen möglichst umgesetzt werden. Vorschläge können sie vorher einreichen.

Auf den Spielplätzen sollten zum Beispiel passende Spielgeräte für kleinere und größere Kinder stehen – auch müsste für eine gewissen Abwechslung gesorgt sein. Damit Schulen und Vereine ihren Aktivitäten nachgehen könnten, müssten zudem die Sportstätten in einem guten Zustand sein. „Bei der Ausschussreise nehmen wir diese Orte in den Blick und halten Maßnahmen fest, die von der Verwaltung umzusetzen sind“, so Benedikt Lechtenberg.