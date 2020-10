Trabrennen : Michael Nimczyk siegt mit der Stuten-Königin „Goldy Stardust“

Schiefbahn Der Deutsche Meister der Berufs-Trabrennfahrer aus Schiefbahn gewann beim Breeders Crown auf der Bahn von Berlin-Mariendorf zwei Hauptrennen. Insgesamt gewann er fünf bei von 24 Starts.

Am Samstag sorgte er im dritten Rennen, dem Hauptlauf für fünf - bis siebenjährigen Stuten, für ein Highlight. Mit „Goldy Stardust“ feierte er einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Mit einem Blitzstart setzte er sich auf dem 1900-Meter langen Rundkurs an die Spitze. Keiner der neun Gegner besaßen den Hauch einer Chance. Bereits im Schlussbogen steuerte Nimczyk „Goldy Stardust“ mit einigen Längen Vorsprung ins Ziel. „Goldy“, wie die Siebenjährige im Pferdersportzentrum Kaiserhof in Schiefbahn kurz genannt wird, machte ihrem Ruf als Stuten-Königin und Deutschlands schnellstes Pferd ihrer Rasse alle Ehre. „Dieses Pferd ist einfach unbeschreiblich, sie ist für uns alle eine Quelle der Freude und ich bin jedes Mal stolz, dass ich sie fahren darf“, sagte Nimczyk bei der Siegerehrung sichtlich bewegt. Seine Worte waren keine Übertreibung. Die Freude war in Schiefbahn doppelt groß. Denn „Goldy“ ist im Besitz von Nimczyks Onkel Hans Brocker. Dessen Ehefrau Ute nahm in Berlin bei der Siegerehrung ebenfalls wie ihr Neffe den Besitzer-Preis mit Tränen in den Augen in Empfang. Auch Platz zwei ging in diesem am höchsten dotierten Rennen beim Breeders Crown mit „Arendelle“ an eine Stute, die auf dem Kaiserhof zu Hause ist und trainiert wird.