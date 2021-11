Vorstand der Zoo-Förderer wiedergewählt : Krefelder Zoofreunde haben jetzt über 6000 Mitglieder

Krefeld Bei der Jahreshauptversammlung wurde der komplette Vorstand um Friedrich R. Berlemann wiedergewählt. Die Zahl der Tierpatenschaften erreichte Rekordniveau.

Die Zahl der Krefelder Zoofreunde ist stark angewachsen. Das teilte Vorsitzender Friedrich R. Berlemann jetzt auf der Jahreshauptversammlung in der Aula der Gesamtschule Kaiserplatz mit, auf der coronabedingt auch Themen aus den Jahren 2019/ 2020 behandelt wurden. Nach der Brand-Katastrophe im Zoo vor knapp zwei Jahren, der über 50 Tiere zum Opfer fielen, konnten die Zoo-Förderer über 2000 neue Mitglieder gewinnen. „Die Mitgliederentwicklung spiegelt die Beliebtheit des Zoos wider und zeigt gelebte Unterstützung für die Zoofreunde“, sagte Berlemann nicht ohne Stolz.

Enorm war nach dem Feuer im Affentropenhaus auch die Spendenbereitschaft der Bevölkerung. So gab es zweckgebundene Spenden für das Artenschutzzentrum Affenpark von über 1,2 Millionen Euro, die Zusage einer Stiftung mit 1,1 Millionen Euro und Spenden bis 2019 für den Schimpasenwald von über 700.000 Euro. Das gesamte Geld wird in den ersten Bauabschnitt des neuen Affenparks (wir berichteten) fließen.

Das Engagement des Vereins hat auch in den vergangenen Jahren weiter zur Attraktivitätssteigerung des Zoos beigetragen. So konnte 2019 mit der finanziellen Hilfe der Zoofreunde die Pelikanlagune und 2021 das Zebragehege eröffnet werden. Einen Rekord können die Zoofreunde bei den Tierpatenschaften vermelden. 1929 Paten unterstützten in dem genannten Zeitraum die Arbeit von Zoo und Zoofreunden für das Tierwohl und die artgerechte Gestaltung der Gehege.