Politik : Neuer Vorstand im SPD-Ortsverein Kleve agiert im Team

Kleve Wie im Bund wir’s jetzt auch in der Klever SPD gemacht: Sharkilah Nakakeeto (25) und Stefan Welberts (39) führen die Sozialdemokraten jetzt im Team. Vorgänger Josef Gietemann findet’s gut.

„Nun wird es aber Zeit für einen Wechsel, und die SPD Kleve möchte die Verantwortung in jüngere Hände geben“, sagt Overkamp. Diese Fußstapfen möchten nun die neuen Vorsitzenden Sharkilah Nakakeeto (25) und Stefan Welberts (39) ausfüllen. Die beiden traten als Team an. „Ich möchte viele junge Menschen für die Freude an Politik begeistern“ erklärt Nakakeeto als jüngste Vorsitzende in der Geschichte des Ortsvereins Kleve. Stefan Welberts ist als stellvertretender Landrat im Kreis Kleve und als SPD-Kreistagsmitglied in der Lokalpolitik kein Unbekannter. Unterstützt wird das Führungsduo im neu gewählten Vorstand vom stellvertretenden Vorsitzenden Niklas Lichtenberger, Geschäftsführer Jan Gietemann, Schatzmeisterin Jennifer Dorrenbach, Schriftführer Daniel Boumanns, der Mitgliederbeauftragten Brigitte Wucherpfennig, Beisitzerin Marielle Overkamp, Beisitzer Willi Uttendorf und der Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit Christin Becker. Die 39-jährige Christin Becker wird im Mai 2022 bei der Landtagswahl für die SPD im Nordkreis als Landtagskandidatin antreten.