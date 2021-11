Eishockey : Bracco der Spaßvogel beim Kids Day des KEV

Beim Kids Day des Krefelder EV freuten sich die Kinder, dass auch Spieler der Pinguine mit auf dem Eis waren. Foto: Krefelder EV/Krefelder ev

Krefeld Einige DEL-Spieler waren am Dienstag in der Rheinlandhalle bei der Veranstaltung auf dem Eis. Freitag beginnt für die Schwarz-Gelben in Duisburg die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Iserlohn.

(JH/hgs) Viel Spaß hatten die Kinder beim Kids-Day 2021 des Krefelder EV 81. Gut 35 Kinder zwischen vier und sieben Jahren hatten sich am Dienstagnachmittag auf dem Eis der Rheinlandhalle eingefunden. Unter der Anleitung von KEV-Nachwuchstrainer Dennis Weidenbach und Peter Kaczmarek, der Spielern wie Christian Ehrhoff und Daniel Pietta die ersten Schritte auf dem Krefelder Eis beigebracht hat, probierten sich die Kinder mit Schlittschuhen und Schlägern auf dem glatten Parkett aus und waren mit großem Eifer bei der Sache.

Von den Pinguinen mit dabei waren die beiden U20- Nationalspieler Maciek Rutkowski und Alexander Blank sowie Kapitän Martin Schymainski und Stürmer Jeremy Bracco. Der Amerikaner war zu einigen Späßen aufgelegt, was die Kinder besonders erfreute. „Auch wenn es ein paar Kinder weniger waren wie beim letzten Kids-Day 2019 sind wir zufrieden. Wir haben bereits einige Anfragen für das Bambini-Training bekommen. Für die Woche nach den Weihnachtsferien im Januar planen wir einen weiteren Kids-Day“, sagte Weidenbach am Mittwoch.

Keine Trainingseinheit des DEL-Teams der Pinguine findet während des Deutschland-Cups in der Rheinlandhalle statt. Angeblich aus Kostengründen schlagen die Schwarz-Gelben ab Freitag ihre Zelte in der Duisburger Eishalle auf. Wie unsere Zeitung erfuhr, hat die Stadt Krefeld die Miete gegenüber des Vorjahres erhöht. Das bestätigte am Mittwoch Sportamtsleiter Oliver Klostermann auf RP-Anfrage: „Auf Wunsch der Fachschaft Eissport wurde die Gebühr für die Eiszeiten in der Rheinland- und Rittbergerhalle für Profi- und Hobbyteams erhöht. Auch der Stammverein Krefelder EV 81 war dafür, damit die Hauptnutzer im Amateurbereich deutlich günstiger wegkommen. Da es im Haushalt keine Einbußen geben darf, mussten die Gebühren für die anderen Nutzer erhöht werden. Wo hätten wir den sonst erhöhen sollen, wenn nicht bei einer Profi-Mannschaft, wenn der Breitensport um eine Entlastung bittet. Auch die vielen Hobby-Teams sind sicher nicht erfreut, dass sie jetzt mehr zahlen müssen.“ Die Pinguine hätten von Freitag bis Sonntag für 24 Stunden eine Kabine oder einen anderen Raum nutzen wollen: „Dem konnten wir aus verschiedenen Gründen nicht nachkommen. Das Para-Olympische-Team ist auch in Krefeld, das natürlich einen ebenerdigen Bereich benötigt. Unsere Mitarbeiter waren bereit, Personalräume für die Tage zur Verfügung zu stellen. Das Angebot haben die Pinguine nicht wahrgenommen.“ Ansonsten müssen die Pinguine das bezahlen, was die tarifliche Entgeldordnung vorsieht.“ Um wie viel höher die Gebühr jetzt ist, konnte Klostermann so schnell nicht sagen. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Gebühr in Duisburg deutlich günstiger ist: „Gegenüber uns ist die Preisfrage von den Pinguinen auch nicht gestellt worden, sondern nur die Umkleidesituation als Grund für den Umzug nach Duisburg genannt worden.“