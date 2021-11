Vorfall beim einem Fußballspiel in der Kreisliga C : Rassistische Beleidigung - Geldstrafe für Thomasstadt Kempen

Kempen Ein Zuschauer hatte in einem C-Liga-Spiel einen Spieler des Gegners beleidigt. Der gastgebende Vereine aus Kempen muss dafür nun haften.

Was war geschehen? Es läuft ein Fußballspiel in der Kreisliga C, in der untersten Spielklasse also, jener Liga, in der die „dritte Halbzeit“ in der Regel mindestens genauso gepflegt wird wie die beiden 45 Minuten zuvor. Die dritte Mannschaft des SV Thomasstadt Kempen hat den BSV Leutherheide zu Gast, der Tabellendritte den Neunten. Kempen liegt mit 3:0 in Führung, als ein Spieler der Gäste einen Spieler der Gastgeber foult. Danach soll, so schildert ein Zeuge, ein Zuschauer den Spieler aus Leutherheide mit den Worten „Was soll das, du schwarze Perle“ verbal attackiert haben. Daraufhin weigerte sich der Spieler, die Partie fortzusetzen – nach Informationen unserer Zeitung soll er angeblich einige Wochen zuvor in einem Freundschaftsspiel in Krefeld noch wesentlich übler beschimpft worden sein. Jedenfalls zeigten sich seine Teamkollegen aus Leutherheide solidarisch, beschlossen, die Partie nicht mehr fortzuführen, und verließen den Platz – die Partie wurde abgebrochen.