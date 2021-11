Brauchtum in Krefeld : Die Jecken übernehmen das Zepter

Prinzenpaar Lars I. und Monique I. (Czichon) nehmen den Schlüssel von Oberbürgermeister Frank Meyer entgegen, der nun als Maler-und Lackierer arbeiten soll. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Mit guter Laune und voller Elan übernahm das Prinzenpaar Lars I. und Monique I. am 11.11. den Stadtschlüssel. Oberbürgermeister Frank Meyer muss nun ein Bild fertig malen, das später versteigert wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer wird für die kommenden drei Monate Praktikant als Lackierer und anstelle des Rathauses das Unternehmen von Karnevalsprinz Lars I. Czichon auf- und abschließen. Das vereinbarten beide am Donnerstag, als Ausgleich dafür, dass Meyer den Jecken den Schlüssel zum Rathaus übergab.

Prinz Lars I. hofft, dass die närrische Session den Krefeldern nach schweren Zeiten gut tun wird. Foto: Mark Mocnik

Dafür aber musste er zunächst nachweisen, dass er in der Lage ist, diese verantwortliche Aufgabe auszufüllen, indem er ein vorbereitetes Gemälde – natürlich standesgemäß in voller Schutzkleidung eines Lackierers mit Atemmaske, Schutzbrille und -anzug – weiter bearbeitete. Dieses Bild soll er nun bis zur Gala des Comitées Crefelder Carneval beenden.

Oberbürgermeister Frank Meyer wurde als Lackierer eingekleidet und musste auch eine Atemmaske tragen. Foto: Mark Mocnik

Info Das Kabinett des Prinzenpaares Lars I. Czichon, 48 Jahre alter Karosserie- und Fahrzeugbauer aus Uerdingen, und seine Ehefrau Monique I., 47 Jahre alte Arzthelferin, gehen mit desem Kabinett in die Session: Frederic Andree: 25, Minister für „Häbbe kömmt van Halde“. Ute Kanschik: Ministerin für „all tusaame joo uutsieehn“ Nils Küppers: 24, Minister für „dat Kribbele en de Fenger“ Karsten Thomas: 44, Minister für „jooe Tüen on Ordensjedöns“ Marcel van Ool: 34, Minister für „Frieemels-Krooem on vüel Bling Bling“ Hinzu kommen: Georg „Schorsch“ Wanraths, 66, Adjutant des Prinzen Karneval und Simon Reynen, 33, Adjutant der Prinzessin

„Wir werden das Bild dann zu Gunsten der Krefelder Hospizstiftung versteigern. Das ist eine wichtige Aufgabe“, ließ Prinzessin Monique I. auch ernste Töne in die ansonsten gewohnt humorige Veranstaltung einfließen. Ein Highlight derselben war die Laudatio, die Melissa, die Tochter des Prinzenpaares, auf ihren Vater hielt. „Ich will mich hier auf die positiven Eigenschaften meines Vaters beschränken und komme damit zum Schluss“, eröffnete sie ihren Beitrag und erntete viel Gelächter. Insgesamt musste der neue Prinz durchaus einstecken, doch das Ende versöhnte: „Du bist der beste Papa und ich komme immer wieder gern nach Hause“, schloss die junge Frau, was zu sichtbarer Rührung beim jecken Regenten führte.

Das Prinzenpaar und seine jecken MInister freuen sich auf die Session, werden aber Pandemie bedingt auf das Bützen verzichten. Foto: Mark Mocnik

Gleichermaßen humorige wie auch ernste Töne schlug Oberbürgermeister Meyer bei seiner Rede an. Er sprach von einer gewichtigen Aufgabe, die die beiden in Pandemiezeiten übernommen hätten. Der Karneval habe aber schon oft in schweren Zeiten, nicht zuletzt in der Aufbauphase nach dem Krieg, gezeigt, dass er die Kraft habe, den Menschen Energie und Hoffnung zu geben. Das gelte auch in diesem Jahr. „Trotzdem aber sollten wir nicht vergessen, wie die Situation ist. Ich appelliere an alle, aufzupassen, dass der Karneval kein Superspreading-Event wird und wir nicht am Ende dafür zahlen“, mahnte er. Das Prinzenpaar gehe mit Verzicht auf das ‚Bützen‘ mit gutem Beispiel voran. Insgesamt gelte es, wo immer möglich den nötigen Abstand einzuhalten, mahnte Krefelds erster Bürger. „Aber der Karneval zeigt auch: Wir lassen uns nicht unterkriegen und ich bin froh, euch alle in solcher Runde wiederzusehen“, sagte Meyer ebenfalls.

Auch der neue Regent schloss sich dieser Sichtweise in seiner Regierungserklärung an. „Es gibt sicher einige Leute, die in den vergangenen Monaten das Lachen verlernt haben. Lasst sie nicht zurück, egal, wer sie sind und woher sie kommen. Nehmt sie in den Arm und schunkelt mit ihnen – natürlich mit dem nötigen Eineinhalb-Meter-Abstand“, erklärte er. Zuvor allerdings hatte er kritisiert, Meyer habe bei seiner Rede etwas vergessen. Es handele sich um eine gewichtige Kleinigkeit. Meyer spielte den Unwissenden: „Ich habe euch gedankt und viel Erfolg gewünscht, euch gratuliert und bin überdies selbst gewichtig genug. Nein, vergessen habe ich nichts“, parierte er. Es folgte eine Diskussion und das Angebot des Jobtausches, in dem Meyer seine künstlerische Ader bewies.

„Viel Erfolg. Ihr müsst dann gleich nur eine Pressekonferenz übernehmen. Da geht es um ein 800-Millionen-Investitionsprogramm für die kommenden Jahre. Das macht ihr locker, oder?“, witzelte Meyer nach erfolgter Schlüsselübergabe.