Infoabend am 16. November : Flaute erzwingt Nachprüfung: 22 Segler erfolgreich

Sturm und völlige Windstille sind das, was die Segler am wenigsten brauchen. Aber auf das Wetter haben sie keinen Einfluss. Deshalb musste eine Prüfung verschoben werden. Doch dann klappte alles prima.

Die Krefelder Segler Vereinigung (KSG) 33 hat auch in diesem Jahr 22 Teilnehmer für die amtlichen Sportbootführerscheine „SBF See und SBF Binnen“ erfolgreich ausgebildet. Die Prüfung wurde wieder auf dem Vereinsgelände abgelegt. Da mangels Wind die praktische Segelprüfung zunächst nicht durchgeführt werden konnte, mussten die Segler für den letzen und praktischen Teil ihrer Prüfung tags darauf noch einmal ran.

Für die nächsten Ausbildungen veranstaltet die KSG 33 im Vereinsheim an der Latumer Straße 50 (47809 Krefeld) am 16. November um 19 Uhr einen kostenlosen Infoabend zum Thema Wassersportführerscheine und Funkzeugnisse. An dem Infoabend informiert die Vereinigung kostenlos und umfassend über alle amtliche Wassersportführerscheine für Segler und Motorbootfahrer sowie über die staatlichen Funkzeugnisse für den Binnen- und Seefunk. Des weiteren sind weitere Kurse zu den Themen Motorenkunde und Elektrotechnik an Bord eines Sportbootes geplant. Dazu sind alle Wassersportinteressierten eingeladen.