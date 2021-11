Krefelder Initiative Fairkehr : Land fördert Studie zu Kinder-Verkehrssicherheit

Krefeld Die Universität Wuppertal untersucht die Freizeitwege von Kindern. Das Krefelder Modell will die Mobilität vor Ort besser, sicherer und sauberer machen.

(RP) Die Stadt Krefeld erhält Fördergelder vom Land Nordrhein-Westfalen für die seit 1999 bestehende Initiative Fairkehr. Im Landes-Wettbewerb „Vorankommen NRW“ waren Projekte gesucht worden, die die Mobilität vor Ort besser, sicherer und sauberer machen. Krefeld erhielt eine Bewilligung mit Fördergeldern für eine Studie der Bergischen Universität Wuppertal zu den Wegeverbindungen, die Kinder in Krefeld in ihrer Freizeit zurücklegen. Auf Basis dieser Untersuchungen soll die Freizeitmobilität der Kinder sicherer werden.

Die Initiative Fairkehr ist nach Angaben der Stadt ein Krefelder Erfolgsmodell. Die Anzahl der Kinderunfälle in Krefeld konnte von 169 im Jahr 1999 erfolgreich auf den Tiefstwert von 73 Unfällen im Jahr 2019 gesenkt werden. Deutlich gesenkt wurde dabei insbesondere die Zahl der Unfälle auf Schulwegen. Während in den ersten zehn Jahren noch ein deutlicher Abwärtstrend zu verzeichnen war, bewegt sich das Unfallgeschehen in Krefeld allerdings seit 2009 nunmehr in einem schmalen Korridor zwischen 73 und zuletzt 100 Unfällen im Jahr 2020 jährlich. Die Stadtverwaltung hat allerdings das Ziel, die Unfallzahl weiter zu minimieren.