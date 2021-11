Krefelder Gesundheitsamt plant zweite Impfstraße am Stadthaus : Zelt im Schatten der Corona-Impfstation

Am Konrad-Adenauer-Platz wurde vom DRK ein Zelt aufgestellt, das unter anderem wartenden Impfwilligen einen gewissen Schutz geben soll. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Das städtische Gesundheitsamt vermeldet den 192. Todesfall in Krefeld im Zusammenhang mit der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, steigt auf 157,4 an.