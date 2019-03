Beschluss in Krefeld : Stadtwaldhaus bleibt bis Herbst 2020 offen

Beschluss in Krefeld

Krefeld Der bestehende Pachtvertrag ist bis zum 31. Oktober 2020 verlängert worden. Der folgende Sanierungszeitraum wird von der Krefelder Bau GmbH mit rund 18 Monaten angegeben. Zu den Kosten will sich die Verwaltung nicht äußern.

Der Seiden- und Tuchfabrikant Wilhelm Deuß schenkte anlässlich seines 70. Geburtstags 1897 seinen Wald an der Hüttenallee der Stadt Krefeld. Die heute als Stadtwald bekannte Parkanlage erfreute sich bei der Bevölkerung rasch großer Beliebtheit. Gleiches gilt für die Gastronomie, die in ihrer heutigen Form 1911 eröffnet wurde.

Dirk Plaßmann, Leiter des Oberbürgermeisterbüros im Rathaus, ist sehr froh, dass eine einvernehmliche Lösung erreicht wurde, die allen Beteiligten gerecht wird. „Auch für die Vereine, Abitur-Jahrgänge und andere Nutzer des Stadtwaldhauses ist es so am besten – denn sie haben Planungssicherheit. Ab 2020 werden wir die Sanierung des Gebäudes grundlegend angehen. Das Stadtwaldhaus ist ein wichtiger Bestandteil des Krefelder Erbes, das wir für die Bürgerinnen und Bürger bewahren müssen“, so Plaßmann. Ähnlich hatte sich Oberbürgermeister Frank Meyer bereits im vergangenen Jahr geäußert.