Bezirksvertretungen in Krefeld: Forderung: Integriertes Handlungskonzept für Fischeln

Bezirksvertretungen in Krefeld

Krefeld-Fischeln Uerdingen hat es bereits, Fischeln soll laut Forderung von CDU und Bündnis 90/Die Grünen eins bekommen: Ein „Integriertes Handlungskonzept“ als Grundlage für die weitere gezielte Entwicklung des Stadtteils.

Journalistin in der Lokalredaktion Krefeld

Zu einer Sitzung mit übersichtlicher Tagesordnung versammeln sich am Mittwoch, 20. März, die Bezirksverordneten aus Fischeln im Stadtteil-Rathaus.

Fischeln sei ein pulsierender und wachsender Bezirk, heißt es in der Begründung, der für seine Qualität als Wohnort sowie als Standort für Einzelhandel und Gewerbe geschätzt werde. Wegen großer Planungsvorhaben und zu erwartender Neuzuzüge am Ortsrand sei vorauszusehen, dass verkehrliche und infrastrukturelle Problemstellungen Fischelns sich in den kommenden Jahren noch verschärften.