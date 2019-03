Veranstaltungsreihe der Grünen: Grüne laden zum Besuch des historischen Stadtbads ein

Die Initiatoren der Veranstaltungsreihe, Heidi Matthias (Fraktionsvorsitzende) und Günter Föller (Fraktionssprecher in der BV Hüls), stellen das Plakat zum ersten Stadtspaziergang am 29. März vor. Foto: Lukas Fegers

Krefeld Die Stadtspaziergänge der Grünen durch Krefeld gehen in ihre 16. Auflage.

Seit 2003 werden sie ausgetragen, in diesem Jahr folgt nun die 16. Auflage: die Krefelder Stadtspaziergänge. Für Ende März bis Mitte September hat die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen insgesamt sieben Veranstaltungen geplant, bei denen der Interessierte die Seidenstadt aus einem nachhaltigen Blickwinkel erleben kann.

Los geht es am Freitag, 29. März, ab 18 Uhr mit einem Fachvortrag zur „Kunst der schönen Stadtentwicklung“. Referent an diesem Tag ist Wolfgang Sonne, Professor für Geschichte und Theorie der Architektur an der TU Dortmund und stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst. „Herrn Sonne haben wir bei einer Veranstaltung der Landesinitiative StadtBauKultur kennengelernt. Später konnten wir ihn für das Programm der Stadtspaziergänge begeistern“, sagt Heidi Matthias, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Während des Vortrags werden Beispiele städtebaulicher Lösungen gezeigt, die Quartiere zu funktionstüchtigen, ästhetischen und lebenswerten Orten gemacht haben.