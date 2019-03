Krefelder Kabarettpreis: Die Krähe geht an den Fischer

Die Krähe geht an den Fischer

Krefeld Peter Fischer hat sich bei den Finalabenden im Wettbewerb um die Krefelder Krähe durchgesetzt. Der Nachwuchspreis wird am 6. April im Stadtwaldhaus verliehen. Die drei besten Acts treten an diesem Abend noch einmal auf.

Eine singt zur Gitarre klug und charmant eine Hymne auf Krefeld und kommt aus Witten. Ein Anderer zeigt mit lockerem Mundwerk, dass er keinen Lokalmatadoren-Lorbeer braucht, um zu glänzen. Ein Dritter präsentiert sich als atemberaubender Pianist, der auch seine Pointen in einem virtuosen Rhythmus abfeuert: Bei den Finalabenden der Bewerber um den Kabarett-Nachwuchspreis „Die Krähe“ hat das Publikum in der Friedenskirche eine spannende und höchst unterschiedliche Mischung erlebt. Und am Ende reichte der Krefeld-Bonus weder für die Wittenerin Fee Bardenius, noch für den Krefelder Poetry Slammer und Wort-Tausendsassa Johannes Floehr zum Sieg: Der Münchner Peter Fischer landete auf Platz 1.