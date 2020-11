Einsendungen aus Krefeld : Bald ist Martinsabend da

Krefeld In diesem Jahr fallen Corona-bedingt Martinszüge aus – aber nicht St. Martin. Unsere Leser haben viele persönliche Erinnerungen an das Fest. Eine Auswahl.

Einem „St. Martin“ in Lindental ist genau das Anfang der 1960er Jahre passiert. Verantwortlich für seinen Sturz sollen zwei junge Männer gewesen sein, deren wahre Identität bis heute ein Geheimnis ist, erzählt Hanspeter Glasmacher, ein Freund der beiden. Bekannt sind sie als Roland und Frank. Verbotenerweise spielten die beiden Freunde ab und an in den Nebenräumen der katholischen Kirche. An einem Tag im November stießen sie dabei auf das St. Martin-Kostüm. Dabei stellten sie fest, dass der Umhang in der Mitte durch eine Druckknopfreihe zusammengehalten wurde. Die Druckknöpfe hielten aber nicht besonders gut, fanden Roland und Frank, und halfen mit Kontaktkleber auf den Knöpfen nach.

An eine tierische Panne erinnert sich Ralf Krings. Die Grundschule Schicksbaum zog abwechselnd mit dem Bürgerverein Schicksbaum (BVS) und mit dem Bürgerverein Grönland (BVG) mit. Deshalb startete der Martinszug des BVS mal an der Grundschule und mal im Wohngebiet. In einem Jahr ergab es sich, dass beide Vereine am gleichen Tag zogen. Der Reitstall, von dem der BVS immer das Pferd bekommt, hat versehentlich beim BVG angerufen, um den Zugstartort zu erfragen. Der BVG aber bestellt das Pferd bei einem anderen Reitstall und erklärte, es müsse ein Irrtum sein. Abends wartete man in Schicksbaum auf das Pferd, bis nicht nur die Organisatoren, sondern auch die Kinder unruhig wurden. Der Martin setzte sich an die Spitze des Zuges und ging die Strecke in voller Montur zu Fuß ab. Am Ende gab es Glühwein – und alle lachten über die Sache.



Sie haben Anekdoten, Fotos, Erinnerungen zu St. Martin? Schicken Sie sie uns, wir wollen St. Martin ordentlich feiern. Gerne auch Fotos von aktuell gebastelten Laternen oder kleine Video, wie Sie mit Ihren Kindern ein Martinslied singen. Wir freuen uns über jede Zuschrift – per Mail an krefeld@rheinische-post.de, Stichwort St. Martin, oder per Post an: RP Krefeld, Königstr. 122, 47798 Krefeld.