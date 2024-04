Zum 25. Todestag von Ingrid Vetter-Spilker Erinnerungen an eine große Glaskünstlerin

Das ehemalige Atelierzentrum im Schloss Ringenberg, das jahrzehntelang Künstler und Künstlerinnen beherbergte, war für dir dort Schaffenden ein besonderer, ein kreativer Ort. Die Glasmalerin Ingrid Vetter-Spilker zählte dazu. „Sie gilt als eine der wenigen, zeitgenössischen Glasmalerinnen in Deutschland. Ihr künstlerisches Werk ist einerseits eng mit Philosophie, Religion und Musik verbunden“, sagt Claudia Bongers vom „Dritten Ort“, wie der Kunst- und Kulturort Schloss derzeit firmiert. Andererseits, so Bongers weiter, sei sie eine wichtige Künstlerin gewesen, die deutliche Spuren am Niederrhein hinterlassen habe, die zum Teil in Vergessenheit geraten seien. „Aber viele Menschen erinnern sich immer noch an die sympathische, stille und zutiefst religiöse Künstlerin, die vor 25 Jahren verstarb“, erklärt Bongers in einer Mitteilung.