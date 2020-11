In Notsituationen in Krefeld nicht allein : Mit dem Hausnotruf im Alter sicher wohnen

Während das Gesundheitswesen im Hausnotruf vor allem eine Einsparungsmöglichkeit sieht, ist für die Nutzer und deren Angehörige etwas anderes wichtiger: die Unabhängigkeit und Sicherheit der Teilnehmer. Foto: Caritas

Krefeld Knapp 1000 Bürger nutzen aktuell den Dienst, den die Caritas bereits seit 2002 in Krefeld anbietet. „Das Angebot stellt auch für die oft weit entfernt lebenden Familienangehörigen eine große Entlastung dar“, so Regine Schüren.

Er bietet Sicherheit, er kann Leben retten: der Hausnotruf. Mit diesem kleinen tragbaren Gerät ist es älteren und kranken Menschen möglich, auch weiterhin selbständig zu bleiben und sich dabei nicht allein zu fühlen. Per Knopfdruck wird man direkt mit der Notrufzentrale verbunden. Die Caritas bietet seit 2002 in Krefeld einen entsprechenden Dienst an. Knapp 1000 Bürger nutzen aktuell zu Hause ein solches Sende- und Empfangsteil.

Gertrud Müller (Name von Redaktion geändert) vertraut seit 2018 auf das Team der Caritas. Und das reagiert blitzschnell. Vor einigen Tagen wurde die 86-jährige Krefelderin abends gegen 23 Uhr angerufen, ein angeblicher Polizist teilte der Seniorin am Telefon mit, sie sei eine reiche Frau und damit ein potenzielles Einbruchsopfer. Es würde daher gleich jemand vorbeikommen und ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. Der Teilnehmerin des Caritas-Hausnotrufes kam dieser Anruf sehr kurios vor. Sie ließ sich auf kein weiteres Gespräch ein, drückte noch während des Telefonats den Hausnotruf-Knopf, Mitarbeiter im Hintergrund informierten die Polizei.

Info 23 Euro für das Basispaket Die Kosten für das Basispaket des Notrufs der Caritas betragen 23 Euro im Monat, teilweise werden diese von den Kassen übernommen. Enthalten sind unter anderem

– Sender und Basisstation – Installation, Einweisung und regelmäßige Tests des Gerätes – 24 Stunden Erreichbarkeit – sofortiges Handeln im Notfall Dazu gibt es weitere Pakete und ergänzende Zusatzleistungen. Informationen unter Telefon 02151 654592, E-Mail: hausnotruf@caritas-krefeld.de und im Internet unter www.caritas-krefeld.de

„Von der Polizei Krefeld erfuhr die clevere Seniorin, dass an diesem einen Tag bereits zwölf solcher Trickbetrug-Anrufe angezeigt wurden“, so Caritas-Sprecherin Sonja Borghoff. Die Polizei riet, auf keinen Fall unbekannten Personen die Tür zu öffnen und kündigte an, rund um das Haus verstärkt Streife zu fahren.

„Außerdem habe ich ja meinen Hausnotruf und damit habe ich mich sicher gefühlt, denn den hätte ich ja jederzeit wieder drücken und mir damit sofort Hilfe holen können“, sagt die 86-Jährige. Seit zwei Jahren hat die energische Seniorin den Hausnotruf und möchte ihn nicht mehr missen: „Diesen Dienst hätte ich mir schon viel früher zulegen sollen. Ich fühle mich damit viel sicherer.“ Bei gesundheitlichen Problemen und auch bei solch seltsamen Anrufen sei das Angebot der Caritas eine wertvolle Unterstützung.

Allein in der Region Krefeld versorgt die Caritas rund 1000 Haushalte – Tendenz steigend. Auch im Gesundheitswesen dürfte der Hausnotruf immer mehr an Bedeutung gewinnen. Laut einer Prognose des Statistischen Bundesamtes werden Rentner 2030 fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen. „Die Kosten für Betreuungsleistungen im Gesundheitswesen steigen durch die Überalterung immer mehr an“, erklärt Katja Klein, die den Hausnotruf in Krefeld vor 18 Jahren aufgebaut hat. „Diese Kosten können durch den Einsatz des Hausnotrufes deutlich minimiert werden“, ergänzt die 51-Jährige.

Während das Gesundheitswesen im Hausnotruf vor allem eine Einsparungsmöglichkeit sieht, ist für die Nutzer und deren Angehörige etwas anderes wichtiger: „Die Unabhängigkeit und Sicherheit der Teilnehmer. Diese können länger in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, während Hilfe im Notfall nur einen Knopfdruck entfernt ist“, so Regine Schüren, zuständige Sachgebietsleiterin bei der Caritas. Die 48-jährige Expertin weiß: „Das Angebot stellt auch für die oft weit entfernt lebenden Familienangehörigen eine große Entlastung dar.“