Annette Burbach berichtet uns: „In diesem Jahr haben die Kinder meiner Geigen-AG ,Spaß by Saite’ zusammen mit der Grundschule St. Michael ein Video vorbereitet, das wir am Samstag, 7. November, zu der Zeit, zu der der Zug starteten würde, auf Facebook und YouTube posten.“ Das Foto stammt aus dem Video. Alle Grundschulkinder haben sich als Laternenträger gemalt, Burbach hat die Bilder fotografiert und mit viel Herzblut und noch mehr Arbeit zu einem Video animiert. Das Video ist auf der Facebook-Seite von „Spaß by Saite“ und bei Youtube mit dem Suchwort „Spaß by Saite“ zu sehen.