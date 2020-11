Krefeld : 2021 steigen Preise für Strom und Gas

03.05.2019, Niedersachsen, Algermissen: Eine Hochspannungsleitung mit Windrädern am Horizont führt durch blühende Rapsfelder im Landkreis Hildesheim, während am Himmel dunkle Wolken vorüberziehen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Krefeld Die neue Steuer für Kohlendioxid (CO2) sorgt für steigende Preise der Stadtwerke Krefeld beim Gas, höhere Netzentgelte für einen drastischen Anstieg der Grundgebühr beim Strom um 32 Prozent. SWK-Vorstand Carsten Liedtke kritisiert den geringen Handlungsspielraum für die Energieversorger. Die Politik greife immer stärker in den Markt ein und reguliere die Preise.

Die Stadtwerke Krefeld müssen ihre Preise für Strom und Gas anpassen. Das teilte Vorstand Carsten Liedtke am Freitag in einer Videokonferenz mit. Preistreiber seien im konkreten Fall die gestiegenen Netzentgelte und die neue CO 2 -Steuer. Die Preise für das Trinkwasser bleiben hingegen stabil und sind damit bereits das siebte Jahr in Folge konstant.

„Um die Stromnetze für die Integration der erneuerbaren Energien auszubauen, sind Investitionen der Netzbetreiber notwendig. In der Folge steigen die Netznutzungsentgelte“, sagte Liedtke. Das führe im Ergebnis dazu, dass die SWK die Strompreise in der Grundversorgung anpassen müssen. Der Arbeitspreis werde aufgrund der leicht gesunkenen Steuern und Abgaben entsprechend von 30.53 Cent/kWh brutto gesenkt auf 30,27 Cent/kWh brutto. Der Grundpreis hingegen werde wegen der gestiegenen Netzentgelte um 35,70 Euro/Jahr brutto auf dann 147,27 Euro angehoben. Das ist ein Anstieg um 32 Prozent. Für einen durchschnittlichen Haushalt in der Grundversorgung mit einem Verbrauch von 1800 Kilowattstunden bedeutet dies eine monatliche Mehrbelastung von etwa 2,60 Euro.

Info Tipps der SWK fürs Energiesparen beim Heizen Wer beim Heizen Energie sparen möchte, für den halten die Stadtwerke einige Tipps bereit. Nachts genügt in den Wohnräumen beispielsweise eine Raumtemperatur von 18 Grad; das spart leicht 20 bis 30 Prozent Energie. Allein eine um ein Grad niedrigere Raumtemperatur spart rund sechs Prozent der Heizkosten. Frischluft ist das Nonplusultra für ein gesundes Raumklima. Gekippte Fenster sorgen aber kaum für frische Luft, sondern bloß für hohe Heizkosten. Ein ständig gekipptes Fenster verursacht hohe Energiekosten. Daher lieber Stoßlüften, also mit komplett geöffneten Fenstern. Auch im Winter. Drei- bis viermal täglich fünf Minuten genügen. Und daran denken: Während des Lüftens die Thermostatventile an den Heizkörpern abdrehen. Weitere Tipps zum Energiekostensparen finden sich auf den neuen Internetseiten der SWK: www.swk.de/privatkunden/dienstleistungen/energiedienstleistungen

Die Grundversorgungs-Kunden erhalten mit dem Schreiben zur Preisanpassung die Möglichkeit, in ein SWK-Stromprodukt zu wechseln und einen 24-Monats-Vertrag mit Preisgarantie abzuschließen. Das ist günstiger als der neue Grundversorgungspreis. Diejenigen Kunden, die ein solches Produkt bereits beziehen – „meinKLASSIK“ oder „meinDIREKT“ - profitieren bis zum Auslaufen der Preisgarantie von den derzeit gültigen Preisen. Dies ist zu individuell unterschiedlichen Zeitpunkten der Fall.

Neben Steuern und Abgaben seien auch die Netznutzungsentgelte ein großer Kostenblock auf der Stromrechnung. Diese stiegen seit Jahren kontinuierlich an. Das Entgelt für Stromtransport und Messung sei gesetzlich reguliert und werde von den Netzbetreibern erhoben. Es mache rund ein Viertel des Strompreises für Privathaushalte aus, berichtete Liedtke. Auch 2021 sei bei den Netzentgelten keine Entlastung in Sicht, denn die Anforderungen an den Netzausbau und die Integration erneuerbarer Energien seien unvermindert hoch, so der Vorstandssprecher.

Die Netzentgelte beim Gas bleiben in 2021 etwa auf dem Vorjahresniveau, lägen tendenziell sogar leicht darunter. Allerdings werde durch die Bundesregierung eine CO 2 -Abgabe eingeführt. Der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid müsse in den nächsten Jahren deutlich sinken, um die gesetzten Ziele der Bundesregierung (Stichwort Klimapaket) bis 2030 zu erreichen. Die neue Abgabe solle bezwecken, dass die negativen Auswirkungen der Emissionen durch einen Preis abgegolten und verringert würden. Sie werde auf Benzin, Diesel, Heizöl und Gas je nach CO 2 -Ausstoß ab Januar 2021 erhoben. Der Preis für die Belastung für eine Tonne CO 2 betrage 25 Euro und werde in den Folgejahren schrittweise steigen, erklärte Liedtke.

Fossile Energieträger wie Öl und Gas, mit denen viel CO 2 ausgestoßen werde, würden teurer. „Beim Erdgas entstehen Mehrkosten in Höhe von ca. 0,54 Cent/kWh brutto. Diese Kosten erhebt die SWK beim Verbraucher und reicht die neue Abgabe an den Staat weiter. Die leicht gesunkenen Netznutzungsentgelte werden von der SWK ebenfalls berücksichtigt und dieser Vorteil an den Kunden weitergegeben. Für einen typischen Haushalt in der Grundversorgung mit einem Jahresverbrauch von 19.000 kWh Erdgas bedeutet dies am Ende Mehrkosten von rund 8,20 Euro im Monat“, erläuterte der SWK-Vorstand. Auch diejenigen, die ein Gasprodukt mit fester Laufzeit von der SWK beziehen, bekommen in Kürze eine Preisanpassung. „Denn gestiegene Steuern und Abgaben sind von der Preisgarantie ausgenommen“, betonte Liedtke.

„Steuern und Abgaben sind nicht nur dazu da, die Kassen der öffentlichen Hand zu füllen, sie sollen auch das Verhalten von Menschen in eine bestimmte politische Richtung lenken. Unter diesem Aspekt ist auch die neue CO 2 -Abgabe zu sehen. Damit soll bei Verbrauchern ein Anreiz geschaffen werden, klimaschonende Technologien zu verwenden und Heizenergie effizienter und umweltfreundlicher zu nutzen“, erklärte Liedtke. Gas bleibe daher auch künftig die bessere Alternative, da die Belastung den Heizölpreis deutlich stärker betreffe aufgrund der höheren CO 2 -Emissionen.