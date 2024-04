Evangelische Kirche in Krefeld-Bockum Der neue Pfarrer der Christuskirche – wo er herkommt, was er vorhat

Im neuen Gemeindebrief der Christuskirche an der Schönwasserstraße in Bockum ist es kurz erwähnt – auch wenn es für die Gemeinde ein Umbruch ist. Zum einen geht das Pfarrerehepaar Anke Brüggemann-Diederichs und Martin Diederichs Mitte des Jahres in den Ruhestand; beide haben die Gemeinde seit Jahrzehnten geprägt. Zugleich ist ein neuer Pfarrer gefunden. Gewählt wurde Christian Röhling aus dem hessischen Willingen. Er wird seinen Dienst am 1. Juli in Krefeld antreten. Für ihn und seine Frau Karolin ist es auch eine Rückkehr in die erste Heimat: Christian ist in Bochum aufgewachsen, Karolin stammt aus Krefeld.