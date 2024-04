Deutsches Textilmuseum Krefeld Absoluter Luxus - ein indischer Hausmantel aus dem 18. Jahrhundert

Der sehr besondere Baumwollstoff trägt den Namen Chintz – ‚gefleckt‘: „Diese aufwendig gefärbten und dekorierten ‚absoluten Luxusstoffe’ wurden in der Regel in Indien hergestellt“, sagt Fleischmann-Heck. Denn die Färbeverfahren waren in Europa nicht bekannt, Geheimrezeptur eben. Der Schnitt dieses prächtigen Hausrocks lehnt sich an den japanischen Kimono an, der auch aus Stoffbahnen gefertigt wird. Hier aber aus Baumwolle.