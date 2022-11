DRK-Schwesternschaft Krefeld : Silke Seiffert für Verdienste um die Kinderkrankenpflege geehrt

Diane Kamps (r.) und Manuela Winter (l.) überreichten Silke Seiffert den „Kosenow-Preis“. Foto: DRK-Schwesternschaft Krefeld / Nadia Joppen

Krefeld Die 58-jährige zweifache Mutter erhielt den diesjährigen „Prof. Dr. Wilhelm Kosenow-Preis“ der DRK-Schwesternschaft Krefeld im Seidenweberhaus.

Silke Seiffert hat den diesjährigen „Prof. Dr. Wilhelm Kosenow-Preis“ der DRK-Schwesternschaft Krefeld erhalten – für besondere Verdienste um die Kinderkrankenpflege. Die Schwesternschaft hat den Preis am Samstag im Rahmen des „11. Krefelder Tags der Kinderkrankenpflege“ im Seidenweberhaus verliehen.

„Ihr Kernthema ist die familienorientierte Pflege“, beschrieb Diane Kamps, die Oberin der DRK-Schwesternschaft Krefeld, in ihrer Laudatio. 1980 hatte Silke Seiffert, damals in Kiel, eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht, 1982 war sie in die DRK-Schwesternschaft Kiel eingetreten, um dort die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester zu machen. Schon früh beschäftigte sich Silke Seiffert mit dem Thema „Fort- und Weiterbildungen in der Pflege“. Sie machte ihren Abschluss zur Lehrerin für Pflegeberufe 1992 mit „sehr gut“, absolvierte unter anderem Weiterbildungen zur zertifizierten Asthma-Trainerin (2001), zur Präventionsassistentin (2008) und beendete 2016 ihr Bachelor-Studium Pflegepädagogik ebenfalls mit „sehr gut“. 2010 kam sie zuerst als Honorarkraft zur DRK-Schwesternschaft Krefeld.

Sie übernahm bereits am 1. Januar 2011 den Bereich Fort- und Weiterbildung im Gesundheits- und Pflegebildungsinstitut der Krefelder Schwesternschaft. Hier etablierte Silke Seiffert unter anderem die Fortbildung für „Familien- Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ (FGKiKP) im Rahmen der „Frühen Hilfen“ zur Sicherung des Kindeswohls und entwickelte das Konzept des „Krefelder Tags der Kinderkrankenpflege“ als Kongress für Mitarbeitende in diesem Berufsbild. Seither ist sie für die Organisation zuständig, der Tag hat sich einen guten Ruf aufgebaut. In diesem Jahr kamen Teilnehmende aus ganz Deutschland – von Kiel bis Bayern. Außerdem hat Silke Seiffert am Aufbau der Familienunterstützung in den Krefelder Flüchtlingsunterkünften mitgearbeitet. „Sie ist mit Leib und Seele Verfechterin von Weiterbildung und in der Schwesternschaft sehr beliebt“, lobt Diane Kamps.