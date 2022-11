Chance für Künstler und Designer : Ausschreibung läuft - Kunstmuseen stellen Kunst aus Krefeld aus

Krefeld Aktuelle Positionen von Künstlern und Designern aus Krefeld sind gefragt. Sie sollen ab Frühjahr 2023 in den Museumsvillen Esters und Lange präsentiert werden. Sie müssen einem Leitmotiv folgen.

„Produktive Räume“ soll die Ausstellung heißen, die vom 26. März bis 10. September Kunst und Design aus Krefeld in den Museumshäusern Esters und Lange an der Wilhelmshofallee zeigt.

Zuletzt hatte die Krefelder Künstlerschaft 2008 vor der Schließung des Kaiser-Wilhelm-Museums zur umfassenden Sanierung mit „Quer geschnitten! Kunst aus Krefeld heute“ einen großen Einblick in die Qualität dessen zeigen können, was in den Ateliers der Seidenstadt entsteht. 17 Künstler haben damals aktuelle Werke vorgestellt. Die Schau war ein Publikumserfolg.