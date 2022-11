„Wellness for Charity“ : Betriebe sammeln für Kinderhospiz

Diane Kamps dankte Jasmin Theißen und allen Beteiligten. Foto: DRK-Schwesternschaft Krefeld

Xanten Eine Woche lang lief in Xanten und Umgebung die Aktion „Wellness for Charity“: Die Kunden buchten Behandlungen, bezahlten aber nicht in den Studios oder Praxen, sondern überwiesen das Geld als Spende an ein Kinderhospiz. Es kamen mehrere Tausend Euro zusammen.

Bei der Aktion „Wellness for Charity“ in Xanten und Umgebung sind mehr als 6200 Euro an Spenden für das Stups-Kinderzentrum mit Kinder- und Jugendhospiz in Krefeld gesammelt worden. Das berichtet Jasmin Theißen, Inhaberin von Xanthai Massagen in Xanten. Sie hat die Charity-Aktion organisiert.

Vom 12. bis zum 17. September hatten Kunden in den beteiligten Praxen oder Studios verschiedene Wellness-Angebote buchen können. Sie bezahlten diese Leistung aber nicht bei den Betrieben, sondern überwiesen den Betrag als Spende direkt auf das Konto der DRK-Schwesternschaft Krefeld – sie ist Trägerin des Kinderzentrums. „Der Vorteil ist, dass keine Überweisungs- oder Verwaltungskosten entstehen, sondern das Geld zu 100 Prozent bei den Kindern und Jugendlichen ankommt“, erklärte Theißen. 18 Unternehmen aus Xanten, Kleve und Geldern beteiligten sich an der Aktion.

Diane Kamps, Oberin der DRK-Schwesternschaft Krefeld, dankte Theißen und allen Beteiligten: „Es ist bemerkenswert, wie viel Arbeit und Zeit Sie alle aufgewendet haben, um das für unsere Familien auf die Beine zu stellen.“ Mit dem Geld könnten viele Zusatzangebote finanziert werden, um Schmerzen, Trauer und Anstrengung zu mildern. Sie erklärte, dass Eltern in Deutschland frei wählen könnten, in welches stationäre Kinderhospiz sie gehen. „Wenn etwa eine Familie aus Xanten sich mit ihrem Kind bei uns wohlfühlt, nehmen wir sie gerne auf.“

www.drk-schwesternschaft-kr.de

(wer)