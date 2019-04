Bürgergesellschaft Stadtmitte: Rekordspende für Essen auf Rädern

Gabriele und Siggi Leigraf (links) haben mit den Aktiven der Bürgergesellschaft Stadttmitte rund 18.000 Euro an Spenden zusammen getragen. Foto: Carola Puvogel

Traar Rund 18.000 Euro wurde im Krefelder Karneval und beim Weinfest von den Aktiven der Bürgergesellschaft Stadtmitte für „Essen auf Rädern“ und „Fahrbarer Mittagstisch“ gesammelt. Der Betrag wurde jetzt im Rahmen des Mösche-Männekes-Halbfastenballs überreicht.

