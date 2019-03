Hockey: Wellen mit argentinischer Rückhand

Krefeld CHTC gewinnt zum Rückrundenauftakt in der Hockey-Bundesliga in Hamburg 3:1.

Der Hamburger Polo Club liegt dem Crefelder HTC. Beim Rückrundenstart siegten die Krefelder Hockeyherren in der Hansestadt mit 3:1 (0:1) und holten somit sechs Punkte aus den beiden Duellen mit dem ambitionierten Aufsteiger. Polo bleibt als Tabellensechster weiterhin in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Schlüssel zum Krefelder Erfolg war eine sehr kompakte Mannschaftsleistung der Gäste, die mit ihrem sechsten Saisonsieg auf Rang sieben hinter Gegner Polo klettern.

Die erste gefährliche Kreisszene hatte bereits nach wenigen Minuten der CHTC. Kapitän Niklas Wellen, der nach der Teilnahme an der Feldhockey-WM in Indien während der Hallensaison pausiert hatte, verpasste jedoch knapp. Im weiteren Verlauf hatte der 24-Jährige einen wichtigen Anteil am Krefelder Erfolg. Zunächst jedoch gingen die Hamburger durch Routinier Jonathan Fröschle in Führung. Nach der Pause erarbeiteten sich die Gäste zunehmend mehr Spielanteile. Mitte des dritten Viertels schließlich setzte Niklas Wellen zu einem unwiderstehlichen Solo an und ließ sich auch von der gut aufgestellten Polo-Defensive nicht stoppen, ehe er per argentinischer Rückhand zum Ausgleich abschloss (40.).