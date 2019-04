Hauptstraße in Krefeld : Zwei Unbekannte überfallen Frau

Hauptstraße in Krefeld

Krefeld Am Samstagabend haben zwei Männer einer Frau auf der Hauptstraße überfallen. Weil sich die Frau wehrte, flüchteten sie ohne Beute.

Gegen 22 Uhr war die 58-Jährige zu Fuß auf der Hauptstraße in der Nähe des Bahnhofes unterwegs, als zwei Männer auf sie zukamen und ihr Telefon und ihrer Handtasche verlangten. Das teilt die Polizei mit.

Weil sich die Frau aber wehrte und laut wurde, zerrten die Täter zunächst an ihrer Handtasche, flüchteten dann jedoch ohne Beute. Sie stiegen in ein schwarzes Auto und fuhren in Richtung Untergath.