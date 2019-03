Einsatz in Krefeld : Trio lenkt Verkäuferin ab und erbeutet Geld

Einsatz in Krefeld

Krefeld Am Montagabend haben drei Männer die Verkäuferin eines Geschäftes abgelenkt und Geld aus der Kasse entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 18.20 Uhr betraten drei Männer das Geschäft an der Lohstraße. Wie die Polizei weiter berichtet verwickelten zwei von ihnen die 62-jährige Verkäuferin in ein Gespräch. Dadurch lenkten sie die Frau vom Kassenbereich ab. Der Dritte konnte so Geld aus der Kasse entnehmen. Anschließend verließen die Männer den Laden, ohne etwas zu kaufen.